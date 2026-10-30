Νευρίασαν οι Τουρκοκύπριοι από τη θερμή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, θεωρώντας ότι ο δεύτερος πρόδωσε την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο Αμπάς αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις που διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Λευκωσία μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις σχέσεις προς όφελος της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Κύπρο για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό και τη συμβολή της στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα.

Η επίσκεψη του Αμπάς λοιπόν, προκάλεσε αντιδράσεις στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Το λεγόμενο υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος αγνόησε τους Τουρκοκυπρίους και επαναλαμβάνοντας τη θέση περί ύπαρξης δύο χωριστών κρατών στην Κύπρο, έγραψε η Deutsche Welle.

Είχαν προηγηθεί επικριτικά δημοσιεύματα σε τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήριζαν την επίσκεψη πράξη αχαριστίας προς την Τουρκία, επικαλούμενα τη διαχρονική στήριξη της Άγκυρας προς τους Παλαιστινίους.

Οι ισορροπίες της Λευκωσίας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ ενισχύονται σημαντικά, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η προσέγγιση με το Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κύπρου, κυρίως από το ΑΚΕΛ, το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την ενίσχυση της συνεργασίας με την ισραηλινή ηγεσία, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.