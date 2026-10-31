«Η δυνατότητα της ελεύθερης και άνευ φόβου ψήφου αποτελεί πολύτιμο δικαίωμα, το οποίο ακόμη και σήμερα πολλά άτομα σε όλον τον κόσμο στερούνται». Την επισήμανση αυτή έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος ψήφισε για πρώτη φορά ως πολίτης της «ευλογημένης αυτής χώρας» και μάλιστα πρόωρα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ που διεξάγονται την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και τόνισε ότι η καρδιά του είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και προς τη χώρα που τον υποδέχθηκε και σήμερα τον θεωρεί δικό της πολίτη.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι «στις ΗΠΑ το δικαίωμα της ψήφου διασφαλίστηκε και επεκτάθηκε μέσα από τους αγώνες, τις θυσίες και το κουράγιο πολλών γενεών. Πρέπει να τιμήσουμε όλους τους Αμερικανούς που αγωνίστηκαν για να επεκτείνουν το δικαίωμα της ψήφου σε όλους όσοι επί μακρόν το στερούνταν», πρόσθεσε.

«Αυτό το οποίο αγωνίστηκαν να διασφαλίσουν είναι το δικαίωμα που σήμερα οφείλουμε να παλέψουμε για να διατηρήσουμε», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς όλους τους Αμερικανούς να προσέλθουν στις κάλπες, «ώστε όλοι να προχωρήσουμε ενωμένοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, ιδιαίτερα όταν διαφωνούμε, σε κλίμα ενότητας και αρμονίας. Είθε ο Θεός να ευλογεί το έθνος μας και να μας καθοδηγεί, καθώς συνεχίζουμε την κοινή μας πορεία ως ένας λαός», τόνισε.