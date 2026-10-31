Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 διεξάγονται στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες εκλογές (midterms), η εκλογική αναμέτρηση που πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές, στη μέση της τετραετούς προεδρικής θητείας. Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, ενώ σε 36 πολιτείες θα εκλεγούν και κυβερνήτες.

‘Οπως γράφει η Deutsche Welle οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται συχνά μια πρώτη μεγάλη αποτίμηση της προεδρίας και της πολιτικής του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αν και με περιορισμένο περιθώριο υπεροχής.

Τι ψηφίζουν οι Αμερικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγονται και οι 435 εκπρόσωποι, ένας από κάθε εκλογική περιφέρεια. Ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε πολιτεία εξαρτάται από τον πληθυσμό της. Έτσι, πολιτείες με μικρό πληθυσμό, όπως το Ουαϊόμινγκ, διαθέτουν μία έδρα, ενώ πολυπληθέστερες πολιτείες, όπως το Νιου Τζέρσεϊ, έχουν περισσότερους εκπροσώπους.

Οι βουλευτές εκλέγονται για διετή θητεία, επομένως όλες οι έδρες της Βουλής διεκδικούνται σε κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση.

Στη Γερουσία, η οποία αποτελείται από 100 μέλη, κάθε πολιτεία εκπροσωπείται από δύο γερουσιαστές, ανεξάρτητα από την έκταση ή τον πληθυσμό της. Η θητεία τους διαρκεί έξι χρόνια και οι έδρες ανανεώνονται σταδιακά, περίπου κατά το ένα τρίτο κάθε δύο χρόνια.

Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου διεκδικούνται συνολικά 35 έδρες στη Γερουσία: 33 σε τακτικές εκλογές και δύο σε ειδικές εκλογές για την κάλυψη κενών θητειών.

Οι εκλογές για τους κυβερνήτες σε 36 πολιτείες

Παράλληλα, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι σε 36 πολιτείες θα εκλέξουν κυβερνήτη. Η θητεία είναι συνήθως τετραετής.

Οι συγκεκριμένες εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλές κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο πολιτείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την άμβλωση, την εκπαίδευση και τη διεξαγωγή των εκλογών.

Κατά συνέπεια, η πολιτική παράταξη που ελέγχει την πολιτειακή κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει άμεσα σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων.

Ποια είναι σήμερα η ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ διατηρούν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, ωστόσο οι αριθμητικές ισορροπίες είναι οριακές.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπάρχουν σήμερα 218 Ρεπουμπλικάνοι, 214 Δημοκρατικοί, ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος και δύο κενές έδρες. Ο ανεξάρτητος εκπρόσωπος συντάσσεται συνήθως με τους Ρεπουμπλικάνους.

Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 53 έδρες, οι Δημοκρατικοί 45, ενώ υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς.

Σε περίπτωση ισοψηφίας 50-50 στη Γερουσία, την καθοριστική ψήφο έχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Σήμερα, τον ρόλο αυτό έχει ο Ρεπουμπλικάνος Τζ. Ντ. Βανς.

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες για τον Τραμπ

Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να διαθέτει ευνοϊκότερο έδαφος για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών. Αντίθετα, εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο έστω και ενός σώματος, θα μπορούν να επηρεάσουν τη νομοθετική διαδικασία και να ασκήσουν ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση.