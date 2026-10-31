Με γκολ του Αγιάρι η Μπράιτον, για την οποία ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν βασικός, νίκησε, με 1-0, για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας και είναι στο -2 από την κορυφή της Premier League.

Οι «γλάροι» είναι η ευχάριστη έκπληξη φέτος στην Αγγλία και δεν λέει να σταματήσει, καθώς κατάφερε να νικήσει και τη Σίτι και μάλιστα στο Μάντσεστερ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, πλησιάζοντας στο -2 από την κορυφή.

Η Μπράιτον άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με το πλασέ του Αγιάρι από κοντά έπειτα από αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων, οι οποίοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και να ανατρέψουν την κατάσταση αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η καλύτερη ευκαιρία της Μάντσεστερ Σίτι ήταν αυτή του 52ου λεπτού με το σουτ του Εντιάι στο δοκάρι, ενώ η Μπράιτον θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 88′ καθώς ο Χίνσελγουντ βγήκε τετ α τετ αλλά ήταν άστοχος.