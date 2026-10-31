Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11), με τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, που θα κινηθούν με μικρή χρονική και χωρική απόσταση μεταξύ τους, θα προκαλέσουν διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τη νύχτα του Σαββάτου έως και την Τρίτη.

Οι καταιγίδες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Δυτική Ελλάδα και αναμένεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Τι ώρα αναμένονται ισχυρές βροχές στην Αττική

Στην Αττική, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Κυριακής προς το απόγευμα. Βροχερές αναμένεται να είναι και οι ημέρες της Δευτέρας και της Τρίτης.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ – Οι περιοχές με πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έχει τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Την Κυριακή (1/11)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως αργά τη νύχτα.

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα, από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (2/11)

Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα έως τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.