Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υπερασπίστηκε την απόφαση για την αναστολή άσκησης καθηκόντων ανώτατων δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει στη βία, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει το κράτος δικαίου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του το Σάββατο, ο Τουσκ υποστήριξε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τη σημερινή του σύνθεση, δεν είναι ανεξάρτητο και ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής του να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του έχουν υπονομευθεί από το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) και τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Περιμέναμε πάρα πολύ για να επιτρέψουμε τώρα να μας εκφοβίσουν και να υποχωρήσουμε», δήλωσε ο Τουσκ.

«Είμαι βέβαιος ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αρχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει -ανεξάρτητα, αυτόνομα και σύμφωνα με το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Το διάγγελμα του Πολωνού πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανάπτυξη δυνάμεων της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την αναστολή άσκησης καθηκόντων δύο ανώτατων δικαστών του.

Ο Ναβρότσκι διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε στη Βαρσοβία, προκειμένου να πραγματοποιήσει το Σάββατο διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ωστόσο, ο κυβερνών Συνασπισμός Πολιτών του Τουσκ δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις.