Τα 57α γενέθλιά της γιόρτασε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους της οικογένειάς της. Η γνωστή παρουσιάστρια πέρασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τα τέσσερα παιδιά της, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι που πραγματοποίησε.

Η ανάρτησή της στο Instagram συγκέντρωσε πλήθος ευχών από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές της. Η Ελένη Μενεγάκη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους της ευχήθηκαν, απαντώντας σε αρκετά σχόλια και αντιδρώντας με likes σε άλλα.

Ανάμεσα στα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν και εκείνο του πρώτου συζύγου της, Σταύρου Γαρδέρη, με τον οποίο η παρουσιάστρια είχε παντρευτεί το 1989. Ο ίδιος επέλεξε να της ευχηθεί δημόσια, αφήνοντας ένα σχόλιο με ιδιαίτερη αναφορά στα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που γνωρίστηκαν.

«Γεια σου Ελένη… Χρόνια σου πολλά… Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ’ όλα ευτυχισμένη…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Μενεγάκη αντέδρασε στο μήνυμα του πρώην συζύγου της κάνοντας like, χωρίς να προχωρήσει σε κάποια δημόσια απάντηση.

Ο γάμος της Ελένης Μενεγάκη με τον Σταύρο Γαρδέρη

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο Σταύρος Γαρδέρης γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1980 και παντρεύτηκαν το 1989. Εκείνη την περίοδο η Ελένη Μενεγάκη εργαζόταν στο κατάστημα νυφικών της οικογένειάς του, στον Κολωνό.

Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ, καθώς οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους το 1990, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Λίγο αργότερα, η Ελένη Μενεγάκη ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση, για να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.