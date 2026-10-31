Στην ακύρωση των συναυλιών τους στη Λειψία και το Αμβούργο προχώρησαν οι Deep Purple, λόγω έκτακτου ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής τους, Ίαν Γκίλαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, ο 80χρονος καλλιτέχνης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

«Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι οι συναυλίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο εμφανίσεις θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ τα εισιτήρια θα παραμείνουν σε ισχύ.