Στην πλήρη αποκοπή του από το οικογενειακό περιβάλλον και στην έντονη μοναξιά που βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε ο Bob Dimitrov σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά, περιγράφοντας περιστατικά από την καθημερινότητά τους. Ο στενός συνεργάτης στάθηκε στην απουσία επικοινωνίας του με τους δικούς του ανθρώπους, σημειώνοντας την παράλληλη προσπάθεια της οικογένειας να διατηρήσει επαφή.

«Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Μα δεν χρειαζόταν να έχω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That’s it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή. Δεν γνώρισε τα παιδιά της Μαρίας Μαζωνάκη. Δεν μίλαγε με την οικογένεια. Δεν είχε σχέση. Πώς να γνωρίσει τα παιδιά; Κατάλαβες;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε το μέγεθος της απομόνωσης στην οποία είχε περιέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης:

«Ήταν πολύ μόνος. Να ξέρεις ότι είχα να μιλήσω με το Γιώργο οχτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει: “Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο εφτά μέρες”. Του λέω: “Τι λες;” Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω γι’ αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από αληθινή αγάπη και του είχε παράπονο».

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η μεταξύ τους επικοινωνία διακόπηκε προσωρινά, υπογραμμίζοντας τη στάση των γονέων και των αδελφών του:

«Σταματήσαμε να μιλάμε γιατί εγώ ήμουν στη μέση. Μίλαγα με την οικογένεια. Η μάνα του και ο πατέρας του δε σταμάτησαν να ψάχνουν τον Γιώργο. Και αυτό το λέω γιατί η μάνα του κάθε μέρα τον έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω: “Η μάνα σου είναι. Δε θα το σηκώσεις;” Μου λέει: “Όχι”. Το άρεσε που τον αναζητάνε. Αυτοί οι άνθρωποι δε σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε. Η Μαρία, για παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε. Μου λέει: “Μπόμπ, τι κάνει ο Γιώργος;”. Επαιρνε εμένα και ο Γιώργος τους ακύρωνε».

Το παρασκήνιο για την ψυχιατρική νοσηλεία

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε στα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού και την απόφαση για την εισαγωγή του στην κλινική, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πέρσι τον Αύγουστο παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε: “Τέλος”. Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο… έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο. Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα και εγώ. Εγώ συμφώνησα, δεν υπέγραψα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της παραμονής του και την εξέλιξη της υγείας του, πρόσθεσε:

«Αυτός ήταν ο τρόπος μόνο. Έπρεπε να μπει. Μακάρι αν είχε μπει εκεί και έμενε, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Βγήκε μετά από τρεις, τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο Γιώργο, είμαστε μαζί σου!” . Όχι παιδιά, ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε».

Κλείνοντας, περιέγραψε τη δική του οπτική για τις δυσκολίες της περιόδου εκείνης και την τωρινή κατάσταση:

«Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πέρναγα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά όμως, όταν βγήκε και έφτασε τώρα στο σήμερα, στο τώρα, που το κατάλαβε ο ίδιος. Απλά το κατάλαβε αργά. Κατάλαβες τι λέω; Ότι ο Γιώργος ήθελε τώρα να καθαρίσει. Γιατί ξέρεις είδε ότι είναι μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός».