Ο Bob Dimitrov, στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, εξαπέλυσε αιχμηρή κριτική κατά του Τάκη Ζαχαράτου, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο σατίριζε τον τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και σε προσωπικές συζητήσεις που είχε με τον φίλο του για την προσπάθειά του να αλλάξει τη ζωή του.

Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «For You» του ANT1, ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε τη σχέση τους, θυμήθηκε δύσκολες περιόδους και υποστήριξε ότι η δημόσια στάση ορισμένων ανθρώπων μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά που είχαν απέναντί του όσο εκείνος ζούσε.

Ο Bob Dimitrov στάθηκε ιδιαίτερα στις σατιρικές εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου, τις οποίες χαρακτήρισε υπερβολικές και προσβλητικές για την εικόνα του τραγουδιστή. Όπως είπε, είχε παρακολουθήσει σχετικό υλικό και είχε συζητήσει γι’ αυτό με τον ίδιο τον Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος για μένα ήταν φίλος μου, κολλητός μου, οικογένειά μου, πατέρας μου, δάσκαλος μου. Από θέμα σεβασμού, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το να χρησιμοποιούν το όνομα του Γιώργου αυτή τη στιγμή για Χ δημοσιότητα. Πάλι εκμεταλλεύονται το όνομα του. Πρέπει να το αφήσουν τον άνθρωπο να μείνει ως μύθος και να ησυχάσει η ψυχή του», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε ειδικά για τον Τάκη Ζαχαράτο, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τις μιμήσεις και τη σάτιρα.

«Δεν μας νοιάζει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης αν ήταν χρήστης και έπινε ναρκωτικά. Μας νοιάζει ότι τον σκοτώσανε. Ο Γιώργος ήταν αυτός. Για παράδειγμα, ο Τάκης Ζαχαράτος, τώρα που μου έκανε εντύπωση, έκανε μια σάτιρα πολύ… όταν αγαπάς και εκτιμάς έναν άνθρωπο, όταν κάνεις και σάτιρα, υπάρχει ένα όριο. Η εικόνα που έκανε ο Τάκης στα έργα του ήταν υπερβολικά τοξική. Τον ξεφτίλιζε. Και δεν γίνεται τώρα ο Τάκης κάνει μια σάτιρα, η οποία, ειλικρινά, εγώ δεν την είχα δει. Κάποια στιγμή, όταν την είδα, πάω στον Γιώργο και λέω: «Κοίτα» και μου λέει: «Μην ασχολείσαι». Μου λέει: «Για να καταλάβεις», μου λέει, «πόσο απαράδεκτος είναι». Σου λέω, αυτά είναι λόγια του Γιώργου. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τάκης τώρα και κλαίει. Τι κλαις; Όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος, κανείς σας δεν βγήκε ούτε να του πάρει ένα τηλέφωνο να πει: «Γιώργο, τι κάνεις;».

Ο ίδιος επέμεινε ότι η συγκεκριμένη μορφή σάτιρας, κατά την άποψή του, ξεπερνούσε τα όρια και υποβάθμιζε την εικόνα του τραγουδιστή. «Έκανε κακή σάτιρα, το οποίο μείωνε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί ένας άνθρωπος όταν τον αγαπάς και τον εκτιμάς, δεν τον βρωμίζεις τόσο. Γιατί τον βρώμιζε. Ήταν πιο κάτω από την πραγματικότητα του Γιώργου. Κατάλαβες τι λέω; Δεν αμφιβάλλω ότι στεναχωριούνται. Όμως, αμφιβάλλω αν τον αγαπούσαν και αν τον εκτιμούσαν τόσο όσο τώρα το παρουσιάζουν. Γιατί οι πράξεις αυτές με βάζουν να έχω αμφιβολία», είπε.

Τι αποκάλυψε για την επιθυμία του Μαζωνάκη να κάνει αποτοξίνωση

Ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε και σε μια συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μία ημέρα πριν από το ραντεβού του τραγουδιστή σε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Όπως περιέγραψε, τότε δεν είχε αντιληφθεί τον πραγματικό λόγο της επίσκεψης, καθώς πίστευε ότι επρόκειτο για κάποια επαγγελματική συνεννόηση σχετικά με την εμφάνισή του στην Τεχνόπολη.

«Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου, δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, από τον τρόπο με τον οποίο του μιλούσε ο τραγουδιστής, είχε σχηματίσει την εντύπωση πως δεν είχε πάρει οριστική απόφαση για αυτό που σχεδίαζε να κάνει.

«Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό. Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν.. Όσο καλά ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100%, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης ήθελε να σταματήσει τη χρήση ουσιών και να προχωρήσει σε αποτοξίνωση, μεταφέροντας όσα θυμόταν από τις μεταξύ τους συζητήσεις.

«Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει πάω να το κάνω, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Φαίη μου, αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε στο ορκίζομαι δεν θα μπω, δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση», αποκάλυψε.

Ποιος είναι ο Bob Dimitrov

Ο Bob Dimitrov είναι 48 ετών, κατάγεται από τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας και ζει στην Ελλάδα εδώ και περίπου 29 χρόνια. Έχει σπουδάσει χορογραφία και εργάστηκε για αρκετό διάστημα ως δάσκαλος χορού σε σχολές της Αθήνας, προτού ασχοληθεί επαγγελματικά και με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Στην πορεία δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, διατηρώντας καφετέριες στον Πειραιά και στη Βούλα. Το 2023 είχε αναφέρει ότι είχε πουλήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να προχωρήσει σε ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο, χωρίς τότε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσα από τον χώρο της νύχτας. Η επαγγελματική επαφή τους εξελίχθηκε σε στενή προσωπική σχέση, με τους δύο άνδρες να περνούν μαζί μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους και να διατηρούν φιλία για πολλά χρόνια.