Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε ένας 22χρονος το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Τύργιας Πρέβεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ertnews, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε βυτιοφόρο και κατέληξε σφηνωμένο κάτω από το βαρύ όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο 22χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.