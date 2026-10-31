Με ειρωνικούς χαρακτηρισμούς και αιχμές για τους ελληνικούς εξοπλισμούς σχολιάζει η Milliyet τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η τουρκική εφημερίδα εστιάζει στην παρουσία ξένων στρατιωτικών μέσων και συστημάτων που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο ελληνικό οπλοστάσιο, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη διοργάνωση ως αποτυχημένη επίδειξη ισχύος.

Στο δημοσίευμα, το οποίο αναπαράγεται και από άλλες τουρκικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιείται ο τίτλος «Τα όπλα-φαντάσματα της Αθήνας». Η Milliyet εντάσσει την παρέλαση στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, επικαλούμενη τα τουρκικά δόγματα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της «Ουράνιας Πατρίδας».

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αμερικανικά τεθωρακισμένα Stryker, το πορτογαλικό μεταγωγικό C-390 και τα ισραηλινά συστήματα PULS, Barak MX και SPYDER. Η εφημερίδα προβάλλει την ξένη προέλευση και την παρουσία αλλοδαπών πληρωμάτων ως επιχείρημα αμφισβήτησης της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.

Τα οχήματα Stryker με αμερικανικά πληρώματα έφεραν ελληνικές και αμερικανικές σημαίες, ενώ το μεταγωγικό που πραγματοποίησε διέλευση ήταν KC-390 Millennium της πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ασφαλώς, η ξένη συμμετοχή αποτελούσε γνωστό στοιχείο της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην παρέλαση παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας. Μεταξύ άλλων περιλάμβανε μέσα αεράμυνας, μη επανδρωμένα οχήματα και ελληνικές κατασκευές, όπως το επίγειο σύστημα ANTEOS και το αερόχημα «ΑΡΠΥΙΑ». Η παρουσίαση εντασσόταν στον σχεδιασμό μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η τουρκική ιστοσελίδα αμυντικών θεμάτων C savunma περιγράφει την ίδια παρέλαση με περισσότερο τεχνικούς όρους: καταγράφει τα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αλλά και την ανάπτυξη ελληνικών μη επανδρωμένων μέσων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας.

Οι ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί και ο κινηματογραφικός παραλληλισμός

Η Milliyet αναπαράγει επίσης ισχυρισμούς περί Ισραηλινών χειριστών, περιορισμένης πρόσβασης σε πηγαίους κώδικες και απόρριψης ελληνικού αιτήματος για συμμετοχή δύο F-35. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν προκύπτουν ως επιβεβαιωμένα γεγονότα από τις διασταυρωμένες πηγές του ρεπορτάζ.

Η εφημερίδα επεκτείνει την κριτική της στην κυπριακή παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου και επιστρατεύει την κωμωδία «Selamsız Bandosu» του 1987, παραλληλίζοντας την ελληνική διοργάνωση με μια προετοιμασία εντυπωσιακής υποδοχής που καταλήγει σε απογοήτευση.

Από ελληνικής πλευράς, ο Νίκος Δένδιας είχε υπογραμμίσει μετά την παρέλαση την ανάγκη ταχείας προσαρμογής των Ενόπλων Δυνάμεων στις τεχνολογικές εξελίξεις, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμμετοχή αμερικανικών και κυπριακών τμημάτων.