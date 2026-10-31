Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (31/10/2026) στη νότια είσοδο της Λαμίας, στα φανάρια της ΔΕΗ.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Kάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο επαγγελματικά βανάκια συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο Λαμιώτες επαγγελματίες, ερχόταν από Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς τη Λαμία. Σύμφωνα με τον οδηγό, κινήθηκε κανονικά όταν το φανάρι έγινε πράσινο.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το δεύτερο βανάκι, στο οποίο επέβαιναν τεχνικοί ιδιωτικής εταιρείας, κατέβαινε με ταχύτητα από την πλευρά του Δομοκού, με αποτέλεσμα να βρει με σφοδρότητα την πόρτα του συνοδηγού του πρώτου οχήματος.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του πρώτου βαν. Ευτυχώς, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας, πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Λαμιώτη επαγγελματία, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ρύθμισαν την κυκλοφορία, η οποία διεξαγόταν με δυσκολία στο συγκεκριμένο σημείο του κόμβου, ενώ διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

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