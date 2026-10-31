Εξιχνιάστηκαν χθες (30 Οκτωβρίου 2026) δύο κλοπές οχημάτων και δύο περιπτώσεις κλοπής από επιχειρήσεις στη Ρόδο.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, δύο ανήλικοι ημεδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων εξακριβώθηκε ότι, οι νεαροί δράστες το χρονικό διάστημα από 27 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2026 αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και Ι.Χ.Ε. και παραβίασαν δύο επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου απ’ όπου αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα συνολικής αξίας 400 ευρώ.

Τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.