Ο Ολυμπιακός ήταν κοντά σε μεγάλη γκέλα καθώς προηγήθηκε με 2-0 και είδε την Κηφισιά να το κάνει 2-2 στο 91′, με γκολ του Ζέλσον στο 95′ όμως έκανε το 2-3, πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, εν αναμονή του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ την Κυριακή (1/11).

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν τους «ερυθρόλευκους» στο ξεκίνημα του ματς, μ τον Ρουκουνάκη να προσπαθεί να… κρεμάσει τον Ορτέγκα από τη μεσαία γραμμή, ο Γερμανός τερματοφύλακας όμως γύρισε στη θέση του και μπλόκαρε σταθερά.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να μην είχε κάποια μεγάλη φάση, ήταν όμως αρκετά δραστήρια στο πρώτο 10λεπτό, με τους Πειραιώτες, από την άλλη πλευρά, να κάνουν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους στο 14′ με το σουτ του Τσικίνιο που έφυγε λίγο άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 19′, η Κηφισιά είχε ευκαιρία με την κεφαλιά του Ζολιμπουά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Πόμπο αλλά ο Ορτέγκα κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-0, με τον Ολυμπιακό να μην πατάει καλά στο πρώτο 20λεπτο.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να βρει ρυθμό, έχοντας την πρώτη καλή ευκαιρία στο 33′ με το σουτ του Τσικίνιο μετά το γύρισμα του Πέντερσεν αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε με υπερένταση.

Στο 42′ ο Λέτο έκανε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Αντόνισε δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Σόουζα, με τους γηπεδούχους να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 44′ με το πλασέ του Χριστόπουλου μετά το κλέψιμο του Ρουκουνάκη αλλά ο Ορτέγκα κατάφερε να αποκρούσει.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως τα δίχτυα… κουνήθηκαν: Στο 46′ ο Ζότα Σίλβα έκλεψε και έκανε το γύρισμα, ο Τσικίνιο έδωσε στον Ρόκα και αυτός με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα, η Κηφισιά όμως δεν πτοήθηκε, συνέχισε να κάνει το παιχνίδι της και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει: Στο 53′ με τον Χριστόπουλο που πλάσαρε άουτ από πολύ καλή θέση και στο 57′ με την προβολή του ίδιου παίκτη αλλά ο Ορτέγκα έκανε μεγάλη επέμβαση.

Στο 63′ ο Αλγουαθίλ έβγαλε τους Πουέρτα και Γιάρεμτσουκ για να βάλει Έσε και Μάριους και ο τελευταίος βρήκε δίχτυα στο 71′ με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Τσικίνιο, κάνοντας το 0-2. Ήταν η στιγμή που όλοι πίστεψαν πως το παιχνίδι τελείωσε, αλλά τελικά… είχε μέλλον ακόμη.

Στο 80′ ο Εμπουλά πήρε την κάθετη πάσα του Κυριόπουλου και μείωσε σε 1-2, με την ομάδα του Λέτο να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και να έχει μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 86′ με το δυνατό σουτ του Πόμπο που πήγε στο δοκάρι. Δεν έγινε εκεί το 2-2, έγινε στο 91′ όμως, όταν ο Εμπουλά σέντραρε από δεξιά και ο Ζέλσον Σόουζα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα.

Η Κηφισιά ήταν, πλέον, αγκαλιά με την ισοπαλία και ο Ολυμπιακός με τη γκέλα, στο 95′ όμως ο Ζέλσον με σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 2-3 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Φαν Έιμα, Αμπάντα (69′ Πολυκράτης), Ζολιμπουά, Μπένι (76′ Μπένι), Ρουκουνάκης, Πόμπο, Σαγκάλ (76′ Εμπουλά), Αντόνισε (42′ Σόουζα), Χριστόπουλος (69′ Θεοδωρίδης).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63′ Έσε), Τσικίνιο (79′ Σα), Ρόκα (86′ Ζέλσον), Ζότα Σίλβα (79′ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (63′ Μάριους).