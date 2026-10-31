Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει ως αλλαγή στο 67′ και να έχει συμμετοχή στη φάση του γκολ στο 89′, η Ντόρτμουντ πήρε βαθμό με το 2-2 κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στην Allianz Arena, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την 1η θέση της Bundesliga.

Οι Βαυαροί πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα του ματς και στο 10′ άγγιξαν το γκολ με το ωραίο σουτ του Ολίσε αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι του Κόμπελ. Οι Βεστφαλοί προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση στη συνέχεια, τα κατάφεραν και απείλησαν στο 22′ με τον Μπέλιγχαμ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ούρμπινγκ με δυνατό σουτ.

Ο Άγγλος σκόραρε στο 34′, μετά το μεγάλο λάθος του Ουπαμεκανό, αλλά ο Τσουκουεμένκα ήταν σε θέση οφσάιντ και συμμετείχε στη φάση, οπότε το γκολ ακυρώθηκε και το 0-0 παρέμεινε. Όχι για πολύ όμως…

Στο 38′ ο Ολίσε έβγαλε τετ α τετ τον Λάιμερ και αυτός νίκησε με διπλή προσπάθεια τον Κόμπελ για το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο 55′ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ αλλά ο Κέιν σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι και η… τιμωρία ήρθε στο 60′, όταν η μπάλα έφτασε στον Γκιρασί έπειτα από προσπάθεια του Τσουκουεμένκα και με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Η αντίδραση της Μπάγερν ήταν άμεση, καθώς στο 66′ ο Ουπαμεκανό έκανε το 2-1 από κοντά μετά την κεφαλιά-πάσα του Κέιν, έπειτα από τη σέντρα του Κίμιχ, στο 89′ όμως ο Καρέτσας πίεσε στην αντίπαλη περιοχή και από τα πόδια του η μπάλα κατέληξε στον Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος με συρτό σουτ έγραψε το τελικό 2-2.