Ο Χρήστος Κόντης είναι ο άνθρωπος που επανέφερε τον ΟΦΗ στις επιτυχίες και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την UEFA να του κάνει αφιέρωμα.

Ανέλαβε τους Κρητικούς κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν και τους οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ η φετινή άρχισε με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε δύο τίτλους μέσα σε λίγους μήνες με τον Κόντη στον πάγκο και ακολούθησε η πρόκριση στη League Phase του Europa League, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην… προσπερνάει όλες αυτές τις επιτυχίες.

Αντιθέτως, εστίασε στον Κόντη κάνοντάς του αφιέρωμα, στο οποίο αναφέρθηκε στο επεισόδιο με την υγεία του που του άλλαξε τη ζωή και σε όσα ζει στον πάγκο της ομάδας της Κρήτης.

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της UEFA στον προπονητή του ΟΦΗ