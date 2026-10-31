Με τον Μορέιρα να σκοράρει και να μοιράζει ασίστ στους Πούλισικ και Ραμπιό, η Μίλαν νίκησε εύκολα με 3-1 την Ίντερ για τη 10η αγωνιστική της Serie A.

Πριν δύο μέρες οι δύο ομάδες παρουσίασαν από κοινού το σχέδιο για το νέο γήπεδό τους, τώρα όμως ήταν η ώρα του ντέρμπι και αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι «ροσονέρι», οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις από νωρίς.

Στο 4′ ο Πούλισικ με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μορέιρα έκανε το 1-0 και λίγα λεπτά μετά, στο 11′, ο Βέλγος έδωσε και νέα ασίστ, αυτή τη φορά στον Ραμπιό που με ωραίο πλασέ έγραψε το 2-0.

Οι «νερατζούρι» μείωσαν σε 2-1 στο 22′ με κεφαλιά του Μπαστόνι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου, στο 43′ όμως ο Μορέιρα με πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ έγραψε το 3-1, το οποίο παρέμεινε ως το τέλος.

Με αυτή τη νίκη η Μίλαν ανέβηκε στην 4η θέση ενώ η Ίντερ κινδυνεύει να πέσει στη 2η, καθώς η ισόβαθμη Λάτσιο υποδέχεται την Κυριακή (1/11) την Κάλιαρι.