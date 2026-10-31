Σε έξαρση βρίσκονται οι κλοπές χαλκού στην Αθήνα, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει υποβάλει 70 καταγγελίες μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά που αποδίδονται σε οργανωμένη δράση συμμοριών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν αφαιρεθεί περίπου 9 χιλιόμετρα καλωδίων που τροφοδοτούν τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές φωτισμού και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Η έξαρση των κλοπών συνδέεται και με την τραγωδία στην Πλάκα, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη σε διώροφο κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί δολιοφθορά σε χαλκοσωλήνες, με αποτέλεσμα διαρροή φυσικού αερίου, η οποία φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη λίγες ώρες αργότερα.

Δώδεκα παιδιά σώθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς το σχολικό όχημα που τα μετέφερε είχε περάσει περίπου 50 μέτρα από το σημείο λίγο πριν από την έκρηξη. Οδηγός που ακολουθούσε περιέγραψε ότι άκουσε έναν ισχυρό κρότο και είδε αντικείμενα να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητό του μέσα σε πυκνό σύννεφο σκόνης.

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό από τους χαλκοσωλήνες που υπέστησαν δολιοφθορά. Το ίδιο βράδυ καταγράφηκαν, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, και άλλες απόπειρες εισβολής σε κτίρια, καθώς και προσπάθεια διάρρηξης οχήματος.

Ζημιές άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ

Το οικονομικό κόστος από τις κλοπές και τους βανδαλισμούς εκτιμάται ότι ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή των οδών Μάρνη και Πατησίων, η οποία τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την αφαίρεση καλωδίων. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει ακόμη και το καπάκι της κολόνας, το οποίο στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε, ενώ σε διπλανή κολόνα παραμένει πρόχειρα δεμένο με δεματικά.

Στην πλατεία Ομονοίας, τόσο το συντριβάνι όσο και ο φωτισμός έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας των καταστροφών που προκλήθηκαν από την κλοπή καλωδίων.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί σε βασικούς δρόμους και πλατείες της πρωτεύουσας, όπως η Ιερά Οδός, η Αγίου Κωνσταντίνου, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Πειραιώς, αλλά και στις πλατείες Κάνιγγος και Κουμουνδούρου, καθώς και στα πάρκα Ριζάρη και Ελευθερίας.

Στο στόχαστρο δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές

Η δράση των επιτήδειων δεν περιορίζεται στον δημοτικό εξοπλισμό. Στο στόχαστρο βρίσκονται ευρύτερα δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, από το σιδηροδρομικό δίκτυο έως τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την πώληση του χαλκού και την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, προχωρώντας σε καταγγελίες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο, οι κλοπές εξακολουθούν να απειλούν τον ηλεκτροφωτισμό και την ασφάλεια σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας.