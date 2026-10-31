Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με τον 23χρονο γιο του, Τζέιμς, μοιράζεται ο Κόλιν Φάρελ στο τρέιλερ του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch», που κυκλοφόρησε από το HBO.

Ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός εμφανίζεται να παραχωρεί συνέντευξη, όταν σε μια στιγμή διακόπτει τη συζήτηση για να αγκαλιάσει τρυφερά τον πρωτότοκο γιο του. Οι δυο τους μένουν για αρκετή ώρα αγκαλιασμένοι, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη στενή σχέση τους.

Ο Τζέιμς έχει διαγνωστεί από μικρή ηλικία με το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακές δυσκολίες, προβλήματα στην ομιλία, την ισορροπία και την κίνηση, νοητική αναπηρία, καθώς και επιληπτικές κρίσεις.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, τα συμπτώματα και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται κάθε ασθενής μπορεί να διαφέρουν.

Ο Κόλιν Φάρελ έχει ακόμη έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, από τη σχέση του με την ηθοποιό Alicja Bachleda-Curuś, με την οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ondine».