Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο καλούν τους πολίτες τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτων καταστάσεων, όπως ένας πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα ή απειλές στον κυβερνοχώρο, συστήνοντας τη δημιουργία αποθεμάτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Το επίπεδο προετοιμασίας που προτείνεται διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, η πιο συνηθισμένη σύσταση είναι οι πολίτες να διαθέτουν προμήθειες που θα επαρκούν για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν πρόσφατα σε συστάσεις για τη συγκέντρωση εφοδίων που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού για διάστημα 72 ωρών.

«Μην περιμένετε να συμβεί η έκτακτη ανάγκη: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τρίτη, κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, μιλώντας σε συνέντευξή του στο BBC Radio, αναφέρθηκε στα τρόφιμα που θεωρεί χρήσιμο να υπάρχουν σε ένα σπίτι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Μου αρέσουν πολύ τα φασόλια, οπότε έχω αρκετά στο ντουλάπι, καθώς και σούπα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα είδη που θα συνιστούσα στους ανθρώπους να έχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek αντίστοιχες οδηγίες για τη διατήρηση ενός κιτ έκτακτης ανάγκης με εφόδια για 72 ώρες έχουν εκδώσει επίσης ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία. Άλλες χώρες προτείνουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια προετοιμασίας. Η Σουηδία και η Νορβηγία συστήνουν την αποθήκευση προμηθειών που θα επαρκούν για περίπου μία εβδομάδα, ενώ η Γερμανία προτείνει αποθέματα για διάστημα έως και 10 ημερών.

Τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης για αρκετές ημέρες

Ορισμένες χώρες δεν προσδιορίζουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να επαρκούν τα αποθέματα των νοικοκυριών.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι οδηγίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Ready.gov, η οποία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αναφέρουν: «Το να είσαι προετοιμασμένος σημαίνει να έχεις τα δικά σου τρόφιμα, νερό και άλλα εφόδια που θα επαρκούν για αρκετές ημέρες».

Αντίστοιχα, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας συνιστά στα νοικοκυριά να διαθέτουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών, χωρίς ωστόσο να καθορίζει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις αφορούν γενικά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ενώ σε άλλες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κινδύνους.

Υπάρχουν, μάλιστα, χώρες που εκδίδουν ειδικές οδηγίες ανάλογα με τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Στη Δυτική Αυστραλία, για παράδειγμα, οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους περιοχών που πλήττονται συχνά από κυκλώνες να προετοιμάσουν κιτ έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα περιλαμβάνει τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Παρόμοια σύσταση έχει εκδώσει και ο δήμος του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, καλώντας τα νοικοκυριά να διατηρούν επαρκή αποθέματα για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρώπη έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική για την Ένωση Ετοιμότητας (Preparedness Union Strategy), επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά και με τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Παρά τις διαφορές ως προς τη διάρκεια για την οποία θα πρέπει να επαρκούν τα αποθέματα, οι οδηγίες των κυβερνήσεων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες σχετικά με το περιεχόμενο ενός κιτ έκτακτης ανάγκης.

Στις βασικές συστάσεις περιλαμβάνονται μη ευπαθή τρόφιμα, νερό, φάρμακα, μπαταρίες, φακός και ραδιόφωνο.

Οι χώρες που συστήνουν τη δημιουργία αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την καταγραφή του Newsweek, οι χώρες που παρέχουν οδηγίες για την ετοιμότητα και τη συγκέντρωση προμηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατανέμονται στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

Ευρώπη : Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία και Κροατία.

: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία και Κροατία. Βόρεια Αμερική : Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Νότια Αμερική : Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή και Βραζιλία.

: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή και Βραζιλία. Αφρική : Νότια Αφρική.

: Νότια Αφρική. Ασία : Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη.

: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη. Ωκεανία : Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

: Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

Τι συμβουλεύει ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο

Το ζήτημα της ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις έθιξε πρόσφατα και ο Αμερικανός συντηρητικός σχολιαστής και πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, μέσα από την εκπομπή του «The Dan Bongino Show».

Αρχικά, υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής του πανικού, εξηγώντας στη συνέχεια ότι η προετοιμασία μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του άγχους σε περιόδους αναταραχής.

«Ο τρόπος για να μειώσετε το άγχος και τον πανικό σε ταραγμένες περιόδους είναι να είστε προετοιμασμένοι», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έδωσε συγκεκριμένες συμβουλές για τα εφόδια που θα πρέπει να διαθέτει ένα νοικοκυριό: «Έχετε ένα ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης, έχετε μπαταρίες. Προμηθευτείτε τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και δισκία καθαρισμού νερού».

Απαντώντας στα σχόλια του Μποντζίνο, ο βοηθός διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων του FBI, Μπέντζαμιν Γουίλσον, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Newsweek:

«Ο Νταν Μποντζίνο ηγήθηκε του FBI ως αναπληρωτής διευθυντής κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μείωσης της εγκληματικότητας στην αμερικανική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής επιχείρησης Summer Heat κατά της βίαιης εγκληματικότητας, κατά την οποία συνελήφθησαν περισσότεροι από 8.000 βίαιοι φυγάδες, εντοπίστηκαν ή βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 παιδιά και απομακρύνθηκαν από τους δρόμους χιλιάδες θανατηφόρα ναρκωτικά».

Ο Γουίλσον πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε δημοσιεύματα σχετικά με τη θητεία του στο FBI θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτά και, στο μεταξύ, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ως πλέον ιδιώτης πολίτης».

Το σχέδιο του Πενταγώνου για αυτονομία των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων επί 90 ημέρες

Οι συστάσεις για την προετοιμασία απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις έρχονται την ώρα που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έθεσε σε πρόσφατο υπόμνημά του την ανάγκη περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία τους σε περίπτωση που, εξαιτίας μιας πολεμικής σύγκρουσης, αποκοπούν από τις εξωτερικές πηγές ανεφοδιασμού.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ παρουσίασε την πρωτοβουλία Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability (FORTRESS).

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έθνους», εξηγώντας ότι αποσκοπεί στη διασφάλιση της δυνατότητας των ΗΠΑ να εξακολουθούν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα υλικά και να πραγματοποιούν τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και στην περίπτωση που διακοπούν οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού.