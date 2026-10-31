Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού, βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10/2026) η Ρένια Λουιζίδου, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις επαγγελματικές επιλογές της μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Το Καφέ της Χαράς».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρά τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που δέχτηκε για κωμικές σειρές, αποφάσισε να τις αρνηθεί και να δοκιμαστεί σε δραματικούς ρόλους.

«Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω και το επιδίωκα να παίζω δραματικούς ρόλους. Μετά από το “Καφέ της Χαράς” είχα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, που έγιναν επιτυχίες για κωμικά σίριαλ. Μεγάλες επιτυχίες. Τις αρνήθηκα όμως, προσπαθώντας να κάνω κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θεωρούσε ότι το κοινό είχε αγαπήσει τόσο πολύ τον χαρακτήρα της Χαράς, ώστε κάθε επόμενη κωμική της εμφάνιση θα συγκρινόταν αναπόφευκτα με εκείνον.

«Ακόμα και καταπληκτική να είμαι, πρέπει να στρίψω για να δουν κάτι άλλο από μένα και να μην είναι συγκρίσιμο με αυτό που αγάπησαν τόσο πολύ», ήταν η σκέψη που, όπως είπε, καθόρισε την απόφασή της.

Έτσι, επέλεξε να συμμετάσχει διαδοχικά σε δύο δραματικές σειρές του ΑΝΤ1, σε συνεργασία με τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου και στη συνέχεια με τη Ρέινα Εσκενάζυ.

«Το έκανα συνειδητά, γιατί είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται», κατέληξε η Ρένια Λουιζίδου.