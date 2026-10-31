Την ενοχή πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου αποφάσισε, το βράδυ του Σαββάτου (31/10), το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το gegonota.news. Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας κατά την αγόρευσή της την Παρασκευή.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί για όλους το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου, λόγω των περιστάσεων τέλεσης των πράξεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, ενώ είχε εισηγηθεί να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Για τις επιμέρους πράξεις είχε προτείνει κάθειρξη πέντε ετών για τα βασανιστήρια, φυλάκιση δύο ετών για την επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενός έτους για την έκθεση και έξι μηνών για την παράνομη κατακράτηση.

Η συνολική ποινή και η απόφαση για την έφεση

Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, απορρίπτοντας εκείνο της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Μετά τη συγχώνευση των ποινών, ανακοίνωσε συνολική ποινή έξι ετών κάθειρξης και δέκα μηνών φυλάκισης.

Η υπεράσπιση ζήτησε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, κάθε κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα, λόγω της μεγάλης διάρκειας της διαδικασίας και του αριθμού των συνεδριάσεων και των μαρτύρων.

Η ανάρτηση του πατέρα του Βασίλη Μάγγου

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας την ενοχή των πέντε αστυνομικών.

Στις αναρτήσεις του ανέφερε πως ο γιος του «παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία».

Η υπόθεση του Βασίλη Μάγγου αφορά τον θάνατο του 26χρονου τότε νέου από τον Βόλο, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια από αστυνομικούς στις 14 Ιουνίου 2020, έξω από τα δικαστήρια της πόλης, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη σύλληψη διαδηλωτή. Σύμφωνα με την καταγγελία του, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου υπέστη νέα κακοποίηση και εξευτελιστική μεταχείριση.

Αφού πήρε εξιτήριο, ο Μάγγος επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ στις 13 Ιουλίου 2020, περίπου έναν μήνα μετά το περιστατικό, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 26 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε οξύ πνευμονικό οίδημα, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν τεκμηριώθηκε αιτιώδης σύνδεση με την αστυνομική βία. Η υπόθεση του ξυλοδαρμού, ωστόσο, ακολούθησε ξεχωριστή δικαστική πορεία και οδήγησε στην καταδίκη πέντε αστυνομικών.