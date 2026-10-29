Την ενοχή και των έξι αστυνομικών, που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020, πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή για τα βασανιστήρια τόσο μέσα στο περιπολικό, που μετέφερε τον Βασίλη Μάγγο, όσο και μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Επίσης, πρότεινε την ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη μέσα στο περιπολικό, εκτός από τον συνοδηγό, και μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, όλοι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι για έκθεση σε κίνδυνο, γιατί όφειλαν να τον πάνε στο νοσοκομείο ή να του παρέχουν βοήθεια, ενώ για την παράνομη κράτηση πρότεινε την αθώωσή τους, γιατί η αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Αντίθετα, για την κατηγορία της παράνομης κράτησης πρότεινε την αθώωση των έξι αστυνομικών, κρίνοντας ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Την εισαγγελική πρόταση έκανε γνωστή και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Πρόταση εισαγγελέως: ενοχή όλων για κακουργηματικά βασανιστήρια.

Ενοχή όλων για παράνομη έκθεση.

Ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη και των έξι μέσα στην Υ/Α Βόλου και απαλλαγή των δύο μέσα στο αυτοκίνητο.

Απαλλαγή όλων για παράνομη κατακράτηση», έγραψε ο Γιάννης Μάγγος.