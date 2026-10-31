Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από επισταμένες έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, δύο περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων μία τετελεσμένη και μία σε απόπειρα, που έλαβαν χώρα στις 29 και 30-10-2026 αντίστοιχα, σε βάρος δύο ημεδαπών στην πόλη της Καβάλας.

Συνελήφθησαν χθες (30-10-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, πέντε ημεδαποί – μέλη εγκληματικής συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους.

Ειδικότερα, στις 29-10-2026 το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή στην Καβάλα, προσποιούμενος τον λογιστή, και με το πρόσχημα αποφυγής προστίμου από την εφορία, κατάφερε να την εξαπατήσει πείθοντάς την να τοποθετήσει σε προκαθορισμένο σημείο πλησίον της οικίας της χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, παρελήφθησαν στη συνέχεια από δύο ημεδαπούς – μέλη της συμμορίας που μετέβησαν στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Επιπλέον, στη δεύτερη περίπτωση, στις 30-10-2026 το απόγευμα, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο, επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη ημεδαπή, την οποία έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή, τα οποία, όπως προέκυψε, θα παρέδιδε σε ημεδαπή δράστιδα που μετέβη στην οικία της για την παραλαβή τους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη της, καθόσον έγινε αντιληπτή από συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο των ερευνών και των αναζητήσεων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν στις 30-10-2026 στην Καβάλα έναν ημεδαπό και μία ημεδαπή – μέλη της συμμορίας, τους οποίους εντόπισαν να επιβαίνουν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη περίπτωση απάτης.

Ακολούθως, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας και Καλαμαριάς, συνέλαβαν την ίδια ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, τρεις ακόμη ημεδαπούς – μέλη της εγκληματικής συμμορίας, που, όπως προέκυψε, εκμίσθωναν διαμερίσματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπου διέμεναν οι δράστες, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια για να μεταβαίνουν σε διάφορες πόλεις προκειμένου να εισπράττουν χρήματα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε διαμέρισμα που εκμίσθωνε η εγκληματική συμμορία το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων και το σύνολο των χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.