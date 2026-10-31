Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα οδηγό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Η γυναίκα είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της σε λεωφόρο της Αθήνας, με το μπροστινό μέρος του οχήματος να έχει εμφανείς ζημιές. Ωστόσο, φαινόταν να μην αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί, ενώ δυσκολευόταν ακόμη και να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις.

Στο βίντεο, ένας άνδρας προσπαθεί να καταλάβει αν είχε προηγηθεί τροχαίο και τη ρωτά: «Με αμάξι τρακάρατε;».

«Με κανέναν… Πήγα να στρίψω, εκεί πέρα κάπου…», απαντά η γυναίκα.

Όταν της επισημαίνουν ότι έχει προκαλέσει σύγκρουση, εκείνη αναφέρει: «Με άλλο αμάξι, ε δεν γίνεται αυτό που μου λες. Εγώ εδώ πέρα ό,τι ακούμπησα».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.