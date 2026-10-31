Την έντονη καταδίκη του Τελ Αβίβ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξέφρασε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, καμία εγκυρότητα και καμία νομιμότητα», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτηση στο Χ.

Η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες προσπάθησαν να οριοθετήσουν τα θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου — δύο πανέμορφων νησιών όπου τόσοι πολλοί Ισραηλινοί λατρεύουν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα αυτή τη συμφωνία και θεωρεί ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, καμία εγκυρότητα και καμία νομιμότητα.

Το Ισραήλ σέβεται απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».