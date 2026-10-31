Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επικεφαλής των Tesla, SpaceX και X, έχει δαπανήσει σχεδόν 446 εκατ. δολάρια για τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ πολιτικών δωρεών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC), ο Μασκ έχει διοχετεύσει τουλάχιστον 445,77 εκατ. δολάρια σε πολιτικές επιτροπές και οργανώσεις που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς από το προηγούμενο έτος. Το ποσό αυτό τον καθιστά τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό δωρητή σε έναν εκλογικό κύκλο στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Ρεκόρ δωρεών για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς

Η οικονομική στήριξη του Μασκ αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης πολιτικής επιρροής που ασκεί ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στις ΗΠΑ.

Στόχος του φαίνεται να είναι η ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών και η διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου από το πολιτικό στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι αρκετές δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των Δημοκρατικών στις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Το ύψος των δωρεών του ξεπερνά αισθητά τις αντίστοιχες κινήσεις γνωστών μεγιστάνων όπως ο Τζορτζ Σόρος και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, δημιουργώντας νέο προηγούμενο για τη χρηματοδότηση της αμερικανικής πολιτικής από ιδιώτες.

Το America PAC και τα εκατομμύρια στις εκλογικές μάχες

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε Super PACs που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, με τη μεγαλύτερη εισφορά, ύψους 216 εκατ. δολαρίων, να καταλήγει στο America PAC, την πολιτική οργάνωση που συνδέεται με τον ίδιο.

Το America PAC έχει αναπτύξει δράση σε 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, επενδύοντας σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές καμπάνιες, SMS και έντυπο προεκλογικό υλικό.

Συνολικά πραγματοποίησε 839 ανεξάρτητες δαπάνες σε εκλογές για τη Βουλή και 623 για τη Γερουσία σε 17 πολιτείες, εστιάζοντας κυρίως σε πολιτείες-κλειδιά όπως το Μίσιγκαν και η Αριζόνα.

Το Τέξας και η πιο ακριβή αναμέτρηση των ενδιάμεσων εκλογών

Το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης καταγράφεται στο Τέξας, όπου διεξάγεται μία από τις πιο αμφίρροπες και δαπανηρές εκλογικές μάχες.

Το America PAC έχει διαθέσει περισσότερα από 33 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κεν Πάξτον, ενώ ο Μασκ προσέφερε επιπλέον 168 εκατ. δολάρια στο Senate Leadership Fund, το οποίο στηρίζει την ίδια υποψηφιότητα.

Παράλληλα, η οργάνωση έχει επενδύσει περίπου 28 εκατ. δολάρια σε αρνητικές διαφημίσεις κατά του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζέιμς Ταλαρίκο, με βασικό άξονα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.

Ο Μασκ αξιοποιεί και το X για πολιτική επιρροή

Πέρα από τη χρηματοδότηση, ο Μασκ χρησιμοποιεί και το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχει, για να ενισχύσει τα μηνύματα των οργανώσεων που υποστηρίζει.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακολούθους, αναδημοσιεύει συχνά προεκλογικό περιεχόμενο και επιθέσεις κατά Δημοκρατικών υποψηφίων, αυξάνοντας την απήχηση των σχετικών καμπανιών.

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες για τον Έλον Μασκ

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τον Μασκ, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο χαλαρής ρύθμισης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX έχει ενισχύσει την παρουσία της στα αμερικανικά κυβερνητικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας σημαντικά συμβόλαια στους τομείς της άμυνας και της διαστημικής τεχνολογίας.

Παρά το ιστορικό ύψος των δωρεών του, τα σχεδόν 446 εκατ. δολάρια που έχει διαθέσει στις ενδιάμεσες εκλογές αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της τεράστιας προσωπικής περιουσίας του.