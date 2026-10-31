Εμφανώς επηρεασμένοι, αλλά χαρούμενοι που επέστρεψαν στην πατρίδα είναι οι τρεις Έλληνες που διασώθηκαν από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας.

Για την οικογένεια των Ελλήνων τουριστών, το ταξίδι αναψυχής προς τη Σεβίλλη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατράπηκε σε μια εφιαλτική ανάμνηση.

Η οικογένεια Δρίτσα έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Σε αναπηρικό αμαξίδιο, τραυματισμένη με κάταγμα στην κλείδα, η μητέρα συνοδευόταν από τους δύο της γιους, Μάριο και Χρήστο, 21 και 18 ετών αντίστοιχα. Όπως έχουν περιγράψει, οι δραματικές στιγμές που έζησαν λίγο πριν από τη φονική σύγκρουση στο Τολέδο θα τους συνοδεύουν για πάντα.

«Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σηκώθηκε ο αδερφός μου και η μητέρα μου να πάνε στο μπαρ να φέρουν πρωινό. Ο αδερφός μου καθόταν στη θέση του παραθύρου και εγώ καθόμουν ακριβώς στα αριστερά του. Την ώρα που σηκώθηκε ο αδερφός μου με τη μητέρα μου εγώ άλλαξα θέση και πήγα στο παράθυρο», είπε ο 18χρονος Χρήστος.

Η απόφαση της τελευταίας στιγμής, για αλλαγή καθίσματος αποδείχτηκε σωτήρια για τον μικρότερο γιο της οικογένειας.

«Σε λίγα λεπτά έγινε η σύγκρουση. Εγώ έπεσα στο μπροστινό μου κάθισμα και το αμέσως διπλανό μου εκσφενδονίστηκε. Έφυγε το κάθισμα τουλάχιστον ένα μέτρο μπροστά και ουσιαστικά τη γλίτωσα έτσι», πρόσθεσε.

Λίγο πριν καταφέρουν να ξανασμίξουν και να βγουν από τα συντρίμμια της αμαξοστοιχίας, η μητέρα με τον μεγαλύτερο γιο είχαν μεταβεί στο κυλικείο του τρένου για πρωινό. Τη στιγμή που περίμεναν την παραγγελία τους, εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους.

«Η δύναμη της πρόσκρουσης μάς εκτόξευσε, με τους επιβάτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Το βαγόνι του εστιατορίου εκτροχιάστηκε και πήρε κλίση 30 μοιρών», δήλωσε στην El Pais ο 21χρονος Μάριος.

Η οικογένεια έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την ιατρική φροντίδα και την ανθρώπινη συμπαράσταση που έλαβε.