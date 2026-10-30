Μπορεί επί χρόνια να λάμβανε χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όμως τώρα που η οικονομική αυτή στήριξη αποτελεί παρελθόν, ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φέντερλαϊν, φαίνεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο 48χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες απαιτήσεις τράπεζας για οφειλές που ξεπερνούν τα 117.000 δολάρια, ενώ είχε προηγηθεί και άλλη αγωγή για απλήρωτους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η City National Bank υποστηρίζει ότι ο Φέντερλαϊν της οφείλει συνολικά 117.704,77 δολάρια από τρεις διαφορετικούς πιστωτικούς λογαριασμούς.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη χρονική συγκυρία: Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας άνοιξε λογαριασμό στην τράπεζα στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, περίπου την ίδια περίοδο που σταμάτησε να λαμβάνει διατροφή από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Τρεις λογαριασμοί, χιλιάδες δολάρια και τόκοι έως 20,5%

Η νέα αγωγή αφορά οφειλές από πιστωτική κάρτα, προσωπική γραμμή πίστωσης και δυνατότητα υπερανάληψης.

Σύμφωνα με την τράπεζα, ο Φέντερλαϊν όφειλε να έχει εξοφλήσει την προσωπική γραμμή πίστωσης έως τον Ιούνιο του 2025 και την υπερανάληψη έως τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ενώ η προθεσμία για την εξόφληση του χρέους της πιστωτικής κάρτας έληγε τον Αύγουστο.

Η City National Bank διεκδικεί επίσης τους απλήρωτους τόκους, με επιτόκιο 20,5% για την πιστωτική κάρτα, 7,5% για την προσωπική γραμμή πίστωσης και 18% για την υπερανάληψη.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο πρώην χορευτής βρίσκεται αντιμέτωπος με τραπεζικές απαιτήσεις.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Bank of America κατέθεσε αγωγή εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι είχε αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς ύψους άνω των 12.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα εκείνης της υπόθεσης, ο Φέντερλαϊν είχε ανοίξει τον συγκεκριμένο λογαριασμό στις 6 Δεκεμβρίου 2024 και η τελευταία καταγεγραμμένη πληρωμή του έγινε τον Μάιο του 2025.

Η διατροφή των 20.000 δολαρίων τον μήνα και το τέλος των πληρωμών

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παντρεύτηκαν το 2004 και χώρισαν το 2007. Απέκτησαν δύο γιους, τον Σον Πρέστον, που είναι σήμερα 21 ετών, και τον Τζέιντεν, 20 ετών.

Η τραγουδίστρια συνέχισε να καταβάλλει διατροφή για τα παιδιά τους μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο μικρότερος γιος τους, Τζέιντεν, ολοκλήρωσε το λύκειο.

Ο δικηγόρος του Φέντερλαϊν, Μαρκ Βίνσεντ Κάπλαν, είχε εξηγήσει παλαιότερα ότι οι πληρωμές θα συνεχίζονταν μέχρι την αποφοίτηση του Τζέιντεν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας.

Στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «You Thought You Knew», που κυκλοφόρησαν το 2025, ο Φέντερλαϊν αποκάλυψε ότι είχε εξασφαλίσει 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τα παιδιά.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, λάμβανε επιπλέον 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή πρώην συζύγου, για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της διάρκειας του γάμου τους, ο οποίος κράτησε 26 μήνες.

«Ο κόσμος ακούει αυτά τα ποσά και νομίζει ότι είσαι οικονομικά εξασφαλισμένος»

Ο ίδιος είχε επιχειρήσει να εξηγήσει στο βιβλίο του γιατί τα μεγάλα ποσά που λάμβανε δεν σήμαιναν απαραίτητα ότι είχε λύσει το οικονομικό του πρόβλημα.

«Ο κόσμος ακούει τέτοια ποσά και νομίζει ότι είσαι οικονομικά εξασφαλισμένος. Αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό», έγραψε.

Όπως υποστήριξε, η ανατροφή δύο αγοριών στο Λος Άντζελες, με τις απαιτήσεις ασφάλειας και σταθερότητας που είχαν, συνεπαγόταν ιδιαίτερα υψηλά έξοδα.

«Η ανατροφή δύο μικρών αγοριών στο Λος Άντζελες, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και τη σταθερότητα που χρειάζονταν, είχε ένα κόστος που θα έκανε οποιονδήποτε να ζαλιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη διακοπή της διατροφής από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, οι δύο τραπεζικές αγωγές φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την οικονομική κατάσταση του Φέντερλαϊν, με τις συνολικές απαιτήσεις των τραπεζών να ξεπερνούν τα 129.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόσθετοι τόκοι.