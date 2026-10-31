Το Μαρούσι έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον Προμηθέα, έφτασε να προηγείται ακόμη και με 26 πόντους και τελικά επικράτησε με 87-76, παίρνοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε από το ξεκίνημα τον απόλυτο έλεγχο, λειτουργούσε εξαιρετικά στην άμυνα και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είχε προβάδισμα 16 πόντων, καθώς το σκορ ήταν 25-9.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο και ουσιαστικά εξασφάλισαν από νωρίς τη νίκη, έχοντας προβάδισμα 26 πόντων (47-21) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το Μαρούσι δεν χαλάρωσε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπως δείχνει και το 70-44 στο 30′, το έκανε όμως στο τέταρτο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Προμηθέα να ρίξει τη διαφορά και να ηττηθεί με το… αξιοπρεπές 87-76.

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 47-21, 70-44, 87-76

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 10 (2), Τζάκσον 9 (1), Σαλάς 11 (3), Τουλιάτος 3 (1), Γουέαρ 14, Ντρέσελ 8 (2), Κόνιαρης, Τσακίρης 1, Καλαβρός 2, Κασελάκης 11 (1), Λούντζης 13 (3), Ντεσόουζα 5.

Προμηθέας Πατρών (Μιχάλης Μιχελάκος): Κόουλμαν 12 (2), Δίπλαρος 9 (1), Γουίλιαμς 7 (1), Κάθπερτσον 2, Κουλμπόκα 3 (1), Νικολαΐδης 8 (1), Φόρεστερ 8, Παρασκευόπουλος 4, Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 11, Άρμς 2, Αντετοκούνμπο 6 (2).