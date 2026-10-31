Κάλεσμα για διαρκή αγώνα απέναντι στον φασισμό, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, απηύθυνε η Μάγδα Φύσσα, μιλώντας σε εκδήλωση στον Βόλο με θέμα «Η εκπαίδευση και η αλληλεγγύη νικούν τον φασισμό» που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, με διοργανωτή το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας Μαγνησίας.

Στην ομιλία της, η Μάγδα Φύσσα υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, με στόχο να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, όπως τον γιο της, Παύλο. Όπως ανέφερε, η δράση των φασιστικών ομάδων απέναντι στη νεολαία δεν είναι πρόσφατη, καθώς η στρατολόγηση παιδιών και νέων αποτελεί μια συστηματική διαδικασία που εξελίσσεται ακόμη και τώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως τον σημαντικότερο παράγοντα στην προσπάθεια να προστατευτούν οι νέες γενιές από τη φασιστική ιδεολογία. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει ευθύνη των προηγούμενων γενιών, καθώς πολλά παιδιά δεν έχουν γνωρίσει επαρκώς την ιστορία και δεν έχουν διδαχθεί τι σημαίνει φασισμός.

«Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Φταίμε όμως εμείς οι προηγούμενοι που δεν μάθαμε την ιστορία μας», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας όλες τις πλευρές να παραμείνουν στις επάλξεις.

Αναφερόμενη στα πρόσφατα περιστατικά βίας, έκανε ειδική μνεία στην επίθεση με μαχαίρι σε νεαρό στην Ελευσίνα, επισημαίνοντας ότι η επιβίωσή του οφείλεται στην τύχη. Όπως υποστήριξε, τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι η φασιστική βία παραμένει ενεργή και επικίνδυνη, παρά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

«Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε. Είναι εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους ακόμα», ανέφερε. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για συλλογική ευθύνη και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τη νέα γενιά. «Αν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εδώ, μέσα σε μία αίθουσα και μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα, το χρωστάμε στην προηγούμενη γενιά που θυσιάστηκε για μας. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι κι εμείς για αυτή τη γενιά, μην τους τα αφήσουμε στα χέρια τους», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι στο κάλεσμά τους στη σημερινή εκδήλωση, οι διοργανωτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για προσπάθειες φασιστικών ομάδων να διεισδύσουν στα σχολεία και να επηρεάσουν παιδιά. Σημειώνουν δε ότι πληθαίνουν περιστατικά λόγου μίσους και τραμπουκισμών σε σχολικές αίθουσες και αυλές, συνδέοντας αυτήν την εικόνα με απόπειρες ανασυγκρότησης ταγμάτων εφόδου.