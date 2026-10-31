Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 την Κηφισιά εκτός έδρας με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 95′ και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του επειδή δεν τα παράτησαν μετά την ισοφάριση στο 91′.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν καλοί στη Λεωφόρο, παρ’ όλα αυτά προηγήθηκαν με 2-0 και όλα έδειχναν πως θα έπαιρναν τους τρεις βαθμούς χωρίς… καρδιοχτύπια. Στο 91′, όμως, η Κηφισιά έκανε το 2-2 και η γκέλα ήταν πολύ κοντά, μέχρι που ανέλαβε ο Ζέλσον για το 2-3 στο 95′.

Μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό καθώς ανέβηκε, έστω με παιχνίδι περισσότερο, στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Αλγουαθίλ να εκφράζει τη χαρά του και να συγχαίρει τους παίκτες του.

«Είμαστε χαρούμενοι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι», είπε αρχικά ο Ισπανός προπονητής και συνέχισε.

«Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, όταν δεν μπορείς να δείξεις λαμπερή εμφάνιση, τουλάχιστον να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Το κατόρθωμα μας ήταν ότι προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε, οι παίκτες μας συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τέλος και έτσι πήραμε τη νίκη, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου».