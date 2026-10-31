Με αφορμή τη νέα θεατρική του συνεργασία με τον Γιώργο Χρανιώτη και τον Κώστα Αποστολάκη, ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και στον δημοσιογράφο Άρη Καβατζίκη, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή του και εξηγώντας τη δική του θέση.

«Η φύση λέει ότι δύο άνδρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το λέει η φύση αυτό, οπότε το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει, όμως, ότι μπορούν να γίνουν γονείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στη «μυρωδιά της μάνας»

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε γιατί, κατά την άποψή του, η παρουσία της μητέρας είναι καθοριστική για την ανάπτυξη ενός παιδιού.

«Όχι, το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι η μυρωδιά. Θα πω εγώ, δηλαδή, ότι το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, πρέπει να μυρίσει θηλυκό, ορμόνες θηλυκές όταν είναι μωρό ή και πιο μεγάλο. Θέλει μια μάνα, που ξέρει επειδή είναι γυναίκα, πώς θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άνδρας δεν ξέρει», είπε.

«Θέλω να υπερασπιστώ το παιδί»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι απόψεις του, υπογραμμίζοντας πως δεν τον απασχολεί εάν η θέση του αποκλείει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων.

«Δεν με νοιάζει αν αυτό αποκλείει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, ας τους αποκλείει. Γιατί, αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί. Μετά, με την παρένθετη… εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μη συμβεί αυτό», πρόσθεσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

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