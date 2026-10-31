Για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα και την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Κλέλια Ρένεση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Η ηθοποιός περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις ευθύνες που έχει αναλάβει για το μεγάλωμα της κόρης της, εξηγώντας πως, παρά τη βοήθεια που δέχεται από τη μητέρα της και έναν άνθρωπο που απασχολεί για τη φροντίδα του παιδιού, η ίδια έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

«Είμαι από πάνω. Είμαι και μόνη. Είμαι από πάνω πάνω. Η μαμά μου ζει κοντά μου και βοηθάει όσο μπορεί […] Αλλά εγώ κρατάω τις Θερμοπύλες. Δηλαδή εγώ παίρνω τις αποφάσεις, εγώ έχω τα γένια, εγώ έχω τα χτένια. Εγώ το πληρώνω το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο σύντροφος θα στηρίξει εμένα και τις επιλογές μου»

Σε ερώτηση για το αν είναι δυσκολότερο να μεγαλώνει κανείς μόνος του ένα παιδί, η Κλέλια Ρένεση απάντησε πως δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, καθώς δεν έχει βιώσει την άλλη πλευρά. Όπως παρατήρησε, υπάρχουν και περιπτώσεις ζευγαριών όπου η ασυνεννοησία κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

Όσο για το ενδεχόμενο να αποκτήσει έναν νέο σύντροφο, ξεκαθάρισε πως είναι ανοιχτή σε μια τέτοια προοπτική, χωρίς όμως να θεωρεί ότι αυτό σημαίνει πως θα μοιραστεί μαζί του τις γονεϊκές ευθύνες.

«Βεβαίως, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ποτέ δεν θα είναι μοίρασμα του μεγαλώματος του παιδιού. Δηλαδή, ο σύντροφος μπαίνοντας στη ζωή μου θα στηρίξει εμένα, τις επιλογές μου και το πλαίσιό μου. Εντάξει, θα μπορεί να αγαπήσει το παιδί μου, αλλά επί της ουσίας λόγω εμού είναι. Δηλαδή αν σταματήσει η σχέση, δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει η σχέση με το παιδί. Εγώ είμαι ο αγωγός που τα ενώνει όλα. Πάλι εγώ», εξήγησε.

Οι δύσκολες συνεργασίες και τα επαγγελματικά της κριτήρια

Η ηθοποιός μίλησε και για τις επαγγελματικές της επιλογές, αποκαλύπτοντας πως δεν την απασχολεί τόσο η δημοσιότητα όσο η ίδια η δημιουργική διαδικασία, ο ρόλος και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται.

Όπως είπε, δίνει ιδιαίτερη σημασία τόσο στους συναδέλφους μπροστά από τις κάμερες όσο και στους ανθρώπους πίσω από αυτές, καθώς περνά μαζί τους μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως έχει βρεθεί σε δύσκολες και πιεστικές συνεργασίες, ωστόσο επέλεγε να ολοκληρώνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πριν αποχωρήσει.

«Αν έχω έρθει σε δύσκολη θέση και έχω ζοριστεί και έχω καταπιεστεί, ναι. Αλλά περίμενα να λήξει η χρονιά και το συμβόλαιο και να θέσω επί τάπητος τους προβληματισμούς μου. Και αν δεν μπορούσαν να λυθούν, ανθρώπινα έτσι απλά, αποχωρούσα. Αλλά ολοκλήρωνα τη συνεργασία μου», αποκάλυψε.