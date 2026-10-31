Μια ανταλλαγή σπιτιών ανάμεσα σε δύο ζευγάρια, που ξεκινά ως μια ευκαιρία για ονειρεμένες διακοπές, βρίσκεται στο επίκεντρο του «A Couple of Lies», της νέας σουηδικής σειράς ψυχολογικού θρίλερ που προστέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο Netflix.

Η ιστορία ακολουθεί την Helene και τον Carl, οι οποίοι αποφασίζουν να αφήσουν για λίγες εβδομάδες το σπίτι τους στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης και να το ανταλλάξουν με μια εντυπωσιακή βίλα στη Σικελία.

Η συμφωνία γίνεται με τη Scarlett και τον Adam, ένα ζευγάρι που δεν γνωρίζουν προσωπικά. Αυτό που αρχικά μοιάζει με την ιδανική ευκαιρία για μια διαφορετική καθημερινότητα σύντομα παίρνει απρόβλεπτη τροπή.

Καθώς οι δύο πλευρές εγκαθίστανται στα καινούργια τους σπίτια, αρχίζουν να ανακαλύπτουν ανησυχητικές λεπτομέρειες. Μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, παλιές προδοσίες αποκτούν νέα σημασία και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα ζευγάρια δοκιμάζεται. Σταδιακά, η ανταλλαγή μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι παρακολούθησης και χειραγώγησης, όπου κανείς δεν είναι βέβαιος για τις πραγματικές προθέσεις των άλλων.

Μια ιστορία μυστηρίου με φόντο τη Σουηδία και τη Σικελία

Το «A Couple of Lies» αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας Stefan Ahnhem. Η μίνι σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και επενδύει στην ατμόσφαιρα του σκανδιναβικού ψυχολογικού θρίλερ, συνδυάζοντας το μυστήριο με τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις.

Με φόντο δύο εντελώς διαφορετικά τοπία, από το αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης μέχρι την ηλιόλουστη Σικελία, η νέα παραγωγή του Netflix θέτει ένα ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη την ιστορία: πόσο καλά μπορείς πραγματικά να γνωρίζεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου;

*Φωτοφραφίες @Netflix