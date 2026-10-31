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Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο φέρεται να προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη και να τυλίχθηκε στις φλόγες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Σήμερα το απόγευμα, δεξαμενόπλοιο που παραβίαζε τους περιορισμούς και έπλεε σε απαγορευμένη και μη ασφαλή περιοχή ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε θαλάσσιες νάρκες», ανακοίνωσε το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το Fars.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι σχεδόν δέκα πλοία έχουν προσκρούσει σε νάρκες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός προτιμάται από τις ΗΠΑ, αλλά θεωρείται απαγορευμένη από το Ιράν.

Σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO), από τις 81 επιθέσεις εναντίον πλοίων που έχουν καταγραφεί στα Στενά του Ορμούζ από τις 6 Ιουλίου, οι 59 σημειώθηκαν στη νότια διαδρομή.