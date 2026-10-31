Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο φέρεται να προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη και να τυλίχθηκε στις φλόγες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Σήμερα το απόγευμα, δεξαμενόπλοιο που παραβίαζε τους περιορισμούς και έπλεε σε απαγορευμένη και μη ασφαλή περιοχή ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε θαλάσσιες νάρκες», ανακοίνωσε το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το Fars.

Iran’s Revolutionary Guard reports that four tankers caught fire in the Strait of Hormuz after they hit mines on “unauthorised routes.” FOR ALL PRACTICAL PURPOSES, THE STRAIT OF HORMUZ REMAINS DANGEROUS AND FUNCTIONALLY CLOSED. https://t.co/aWJnR39uuZ — Steve Hanke (@steve_hanke) October 31, 2026

Το Ιράν υποστηρίζει ότι σχεδόν δέκα πλοία έχουν προσκρούσει σε νάρκες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Iranian Navy Says Oil Tanker Catches Fire After Violating Hormuz Regulations https://t.co/AGlD6hGNii https://t.co/Vq2AxRHIIo — Fars News Agency (@EnglishFars) October 31, 2026

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός προτιμάται από τις ΗΠΑ, αλλά θεωρείται απαγορευμένη από το Ιράν.

Σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO), από τις 81 επιθέσεις εναντίον πλοίων που έχουν καταγραφεί στα Στενά του Ορμούζ από τις 6 Ιουλίου, οι 59 σημειώθηκαν στη νότια διαδρομή.