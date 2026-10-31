Την 5η νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League πήρε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας του Ηρακλή με 63-53 στο Ιβανώφειο και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Τα δεκάλεπτα: 17-19, 31-36, 42-47, 53-63

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 10 (2), Μέλβιν 5 (1), Ντιάρα 5, Χάτσον 8, Σίλας 9 (1), Κουκ, Στάιλς 6, Χόρκλερ 5, Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 5.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Ταϊρί 9, Όσμαν 12 (3), Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 6 (1) , Καλάθης 2, Γκρέι 5 , Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς 5 (1), Κακλαμανάκης, Φόστερ 17 (3).