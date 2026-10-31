Στο σπίτι του υποδέχτηκε τον Βλάση Κωστούρο και την κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την καθημερινότητά του, τη σχέση του με την ενημέρωση, τη διαχείριση της κριτικής, αλλά και τον ρόλο του ως πατέρας.

Το detox από την ενημέρωση και το ατελείωτο scrolling

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αποκάλυψε ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει επιλέξει να μην παρακολουθεί στενά την ειδησεογραφία και την επικαιρότητα, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση ένα είδος detox που έχει λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία του.

«Εδώ και αρκετό καιρό δεν παρακολουθώ στενά ειδησεογραφία και επικαιρότητα. Ένα detox, ας πούμε, το οποίο το έκανα πειραματικά και το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ιαματικά για μένα. Ήμουν junkie της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Αλλά συνειδητοποίησα πρώτον πόσο χρόνο ξόδευα και συνειδητοποίησα την ανάγκη για ντοπαμίνη που σου δίνει το ατέρμονο scrolling», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε για την ευκολία με την οποία αρκετοί άνθρωποι διαμορφώνουν και εκφράζουν άποψη για ζητήματα της επικαιρότητας, ακόμη κι όταν δεν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί επαρκώς.

«Υπάρχουν θέματα για τα οποία έχω θέση και υπάρχουν αρκετά θέματα για τα οποία δεν έχω θέση, γιατί πιστεύω ότι δεν έχω κάνει την κατάλληλη πληροφόρηση. Θα πρέπει να ξέρω πολύ περισσότερα. Άρχισα να απορώ λοιπόν με τους ανθρώπους που έχουν πολύ εύκολα θέση», σημείωσε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως πολλές φορές οι άνθρωποι διαμορφώνουν πρώτα την άποψή τους με βάση την ιδεολογία τους και αναζητούν εκ των υστέρων επιχειρήματα για να την υποστηρίξουν.

«Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την κριτική, αποκαλύπτοντας ότι με το πέρασμα των χρόνων έχει αλλάξει σημαντικά η στάση του απέναντι στην αποδοχή των άλλων.

«Όταν ήμουν μικρότερος είχα μια επιθυμία να με αγαπούν όλοι. Μεγαλώνοντας όμως έχω μάθει να δέχομαι. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους και, επειδή το έχω βιώσει κιόλας, δεν είναι και απαραίτητο να μας στενοχωρεί ή να μας ενοχλεί, ακόμα και αν κάποιοι μας απεχθάνονται», εξομολογήθηκε.

Από την Επίδαυρο στο Survivor

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τη συμμετοχή του στο Survivor, εξηγώντας πως η απόφασή του να δοκιμάσει κάτι τόσο διαφορετικό από τη θεατρική του πορεία δεν αποτέλεσε στρατηγική επιλογή.

«Δεν ήταν στρατηγική. Είμαι φιλομαθής και περίεργος και επίσης είμαι άφοβος. Εκεί που κάποιος λέει “γιατί;”, εγώ λέω “γιατί όχι;”. Πρέπει να σου πω ότι το Survivor ήταν από τα πράγματα που έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Χάρηκα πολύ όταν το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον 21χρονο γιο του και οι διαφωνίες τους

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα και για τη σχέση με τον 21χρονο γιο του, εξηγώντας πως προσπαθεί να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο του πατέρα και τη διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία.

«Είμαι σε κάποια πράγματα αυστηρός. Δεν πιστεύω και στους γονείς που είναι τελείως φίλοι. Συζητάμε πάρα πολλά θέματα. Σε πράγματα πολιτικά δεν συμφωνούμε, σε πράγματα κοινωνικά», αποκάλυψε.

Μάλιστα, παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουν, ο ηθοποιός δήλωσε πως εκτιμά ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο ο γιος του σκέφτεται και διαμορφώνει τη δική του προσωπικότητα.

«Είναι έτσι όπως πρέπει να είναι ένα παιδί που είναι εικοσιενός. Όμως έχω να σου πω ότι η περιοχή η ψυχική και η πνευματική από την οποία προέρχονται αυτά στα οποία δεν συμφωνούμε, με κάνει να τον εκτιμώ σαν άνθρωπο», πρόσθεσε.

Το ημερολόγιο που κρατά εδώ και χρόνια

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως εδώ και πολλά χρόνια διατηρεί προσωπικό ημερολόγιο, καθώς, όπως εξήγησε, πρόκειται για μια δική του εσωτερική ανάγκη.

Μάλιστα, θυμήθηκε και την αντίδραση του φίλου και συναδέλφου του, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, όταν του είχε μιλήσει για αυτή τη συνήθειά του.

«Δεν το θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Όταν το είχα πει στον Οδυσσέα, τον Παπασπηλιόπουλο, μου λέει “είσαι τρελός, δεν πας καλά. Εγώ δεν φυλάω τίποτα”. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη για ένα νήμα», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.