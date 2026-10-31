Συνελήφθη για δωροληψία ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης

Η σύλληψη εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα των τουρκικών αρχών για τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων και τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Ενές Εργκιούν, συνελήφθη το Σάββατο, ως ύποπτος για δωροληψία, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται στην Τουρκία για τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η σύλληψη εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα των τουρκικών αρχών για τον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων και τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Στο πλαίσιο προηγούμενης επιχείρησης, οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει την κράτηση 31 υπόπτων για συναλλαγές σε μετοχές τεσσάρων εισηγμένων εταιρειών, έπειτα από καταγγελίες της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK). Σύμφωνα με το Anadolu, 26 από τους υπόπτους είχαν τεθεί υπό κράτηση.