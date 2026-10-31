Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην “3η Πράξη” μιας κινητοποίησης κοινωνικής οργής για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν συλλάβει 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, η κατάσταση φαινόταν να είναι γενικά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. Σήμερα, “οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων“, υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών, κάνοντας λόγο ωστόσο για “ριζοσπαστικά στοιχεία” που “προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν”.

Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για “επανάσταση” ή “εξέγερση” που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές αρχές.