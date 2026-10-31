Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι ο Ολυμπιακός να παίρνει τη νίκη ακόμη κι όταν δεν παίζει καλά, όπως έκανε στο 3-2 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβλεπαν τη γκέλα να έρχεται καθώς στο 91′ το σκορ έγινε 2-2, αν και ήταν μπροστά με 0-2, στο 95′ όμως ο Ζέλσον Μαρτίνς τούς λύτρωσε, δίνοντάς τους τη νίκη.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο, ειδικά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, με τον Ισπανό τεχνικό να στέκεται σε αυτό στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγουαθίλ…

Για το παιχνίδι: «Κάναμε κάποια λάθη. Κοιμηθήκαμε, παραχωρήσαμε το 2-2 αλλά μετά βγάλαμε αντίδραση μεγάλης ομάδας. Συνεχίσαμε και επιμείναμε μέχρι το τέλος και είναι πολύ σημαντικό που πήραμε έστω και έτσι τη νίκη».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν νομίζω ότι ήμασταν τόσο κακοί αλλά σε μία σημαντική στιγμή κοιμηθήκαμε και αφαιρεθήκαμε. Είμαστε ευχαριστημένοι που δείξαμε ότι μπορούμε να αντιδράμε».

Για το αν νιώθει πως ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός: «Όχι, δεν νιώθω ότι είναι από τύχη. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει η τύχη. Έχω να σας πω ότι η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν παιχνίδια που παίζουν άσχημα. Δεν είναι καλοί και όμως νικάνε όπως έκανε ο Ολυμπιακός σήμερα».