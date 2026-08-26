Συμπληρώνεται απόψε ο χάρτης της League Phase του Champions League, με μονάχα τέσσερα εισιτήρια να απομένουν, ώστε οι 36 ομάδες να οριστικοποιηθούν.

Ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs

Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2

Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0

ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)

26/08 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

26/08 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας

26/08 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε

26/08 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Οι 32 ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)



Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)



Pot 4