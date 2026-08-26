Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Συμπληρώνεται απόψε ο χάρτης της League Phase του Champions League, με μονάχα τέσσερα εισιτήρια να απομένουν, ώστε οι 36 ομάδες να οριστικοποιηθούν.

Ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs

  • Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2
  • Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0
  • ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)
  • 26/08 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας
  • 26/08 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • 26/08 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε
  • 26/08 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Οι 32 ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase

Pot 1

  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Ρεάλ (Ισπανία)
  • Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
  • Λίβερπουλ (Αγγλία)
  • Ίντερ (Ιταλία)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
  • Άρσεναλ (Αγγλία)
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

  • Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
  • Ρόμα (Ιταλία)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
  • Άστον Βίλα (Αγγλία)
  • Πόρτο (Πορτογαλία)
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
  • Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
  • Μπέτις (Ισπανία)
  • Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

  • Φέγενορντ (Ολλανδία)
  • Λιλ (Γαλλία)
  • Νάπολι (Ιταλία)
  • Λειψία (Γερμανία)
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
  • Γαλατασαράι (Τουρκία)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Pot 4

  • ΛΑΣΚ (Αυστρία)ε
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
  • Στουτγκάρδη (Γερμανία)
  • Κόμο (Ιταλία)
  • Λανς (Γαλλία)
  • Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)