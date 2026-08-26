Συμπληρώνεται απόψε ο χάρτης της League Phase του Champions League, με μονάχα τέσσερα εισιτήρια να απομένουν, ώστε οι 36 ομάδες να οριστικοποιηθούν.
Ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs
- Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2
- Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0
- ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)
- 26/08 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας
- 26/08 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας
- 26/08 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε
- 26/08 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Οι 32 ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase
Pot 1
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ (Ισπανία)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
- Μπέτις (Ισπανία)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
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Pot 3
- Φέγενορντ (Ολλανδία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Νάπολι (Ιταλία)
- Λειψία (Γερμανία)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
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Pot 4
- ΛΑΣΚ (Αυστρία)ε
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- Κόμο (Ιταλία)
- Λανς (Γαλλία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)