Το The Ellinikon Park θα συνδέεται με τους όμορους δήμους μέσω 21 σημείων πρόσβασης περιμετρικά του πάρκου, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών.

Το κόστος συντήρησης, φύλαξης και καθαρισμού του μεγαλύτερου παράκτιου πάρκου της Ευρώπης θα καλύπτεται από τη LAMDA Development. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έρευνα «Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;», η οποία εκπονήθηκε από την 1830 Labs στο πλαίσιο του LAMDA Labs, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας της LAMDA με στόχο τη δημιουργία μιας παρακαταθήκης γνώσης γύρω από τον αστικό μετασχηματισμό και τις πράσινες υποδομές, μέσα από μία πλατφόρμα γνώσης και διαλόγου.

Η ελεύθερη πρόσβαση αφορά την είσοδο στον βασικό πράσινο και ελεύθερο χώρο. Ορισμένες οργανωμένες δραστηριότητες, αθλητικά προγράμματα ή ειδικές εκδηλώσεις ενδέχεται να απαιτούν προεγγραφή, όπως ισχύει ήδη στο The Ellinikon Sports Park.

Ως πρώτο δείγμα του σχεδιασμού, η έρευνα παραπέμπει στο The Ellinikon Experience Park των 75 στρεμμάτων, το οποίο λειτουργεί από το 2021 και έχει υποδεχθεί περίπου 3 εκατ. επισκέπτες. Αναφέρεται επίσης στο The Ellinikon Sports Park των 287 στρεμμάτων, με αθλητικές εγκαταστάσεις και 115 στρέμματα ανοικτών πράσινων χώρων. Στον σχεδιασμό εντάσσονται και τα τρία διατηρητέα υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία.

Το The Ellinikon Park θα καλύπτει 2.000 στρέμματα και, μαζί με τους υπόλοιπους χώρους πρασίνου που αναπτύσσονται σε όλη την έκταση του έργου, η συνολική πράσινη επιφάνεια στο The Ellinikon θα φθάνει τα 2.600 στρέμματα. Η έρευνα συγκρίνει την έκταση με το πάρκο του ΚΠΙΣΝ, που καταλαμβάνει 210 στρέμματα, το Πεδίον του Άρεως των 277 στρεμμάτων, τον Εθνικό Κήπο μαζί με το Ζάππειο των 285 στρεμμάτων και το Hyde Park του Λονδίνου των 1.376 στρεμμάτων.

Μόνο στην πρώτη φάση προβλέπεται να φυτευτούν 16.520 δέντρα, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 32.000. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα φυτευτούν περίπου 3,3 εκατ. φυτά, μεταξύ των οποίων 2,65 εκατ. αρωματικοί θάμνοι. Έχουν επιλεγεί 51 διαφορετικά είδη δέντρων, όλα ντόπια, όπως πεύκα, ελιές, βελανιδιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, πλατάνια και αμυγδαλιές.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι περίπου το 70% της βλάστησης θα μπορεί να επιβιώνει σχεδόν χωρίς πότισμα. Οι εκτάσεις γκαζόν περιορίζονται σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ τμήματα του πάρκου θα διαμορφωθούν ως μεσογειακά λιβάδια. Επίσης, πρόκειται να κατασκευαστεί ειδική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Στην αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της Sasaki αναφέρεται ορίζοντας «1.000 ετών». Η έρευνα διευκρινίζει ότι το πάρκο σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και σε περίπτωση μιας μελλοντικής οικονομικής ή άλλης μεγάλης κρίσης, κατά την οποία ο διαχειριστής ή το κράτος δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ποτίζουν και να συντηρούν ολόκληρη την έκταση. Στόχος του σχεδιασμού, σύμφωνα με το κείμενο, είναι να μην ξεραθεί και να μπορεί να επανέλθει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Πριν από τις φυτεύσεις προηγήθηκε επιχείρηση απορρύπανσης του παλιού αεροδρομίου. Μέχρι τη σύνταξη της έρευνας είχαν εξυγιανθεί περισσότεροι από 60.000 τόνοι ρυπασμένων εδαφών και περίπου 65.000 κυβικά μέτρα υπόγειων υδάτων. Είχαν επίσης αφαιρεθεί 31 δεξαμενές καυσίμων, υπόγειοι αγωγοί μήκους 5,5 χιλιομέτρων και 250 τόνοι αποβλήτων. Περίπου 3.000 μεγάλα δέντρα που προϋπήρχαν στην έκταση διατηρούνται στις θέσεις τους ή μεταφυτεύονται.

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Ευρώπης, μήκους 2,7 χιλιομέτρων και πλάτους περίπου 50 μέτρων, θα διατρέχει το πάρκο συνδέοντας τη λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη θάλασσα. Θα περιλαμβάνει δενδροφυτεύσεις, διαδρομή πεζών, ποδηλατόδρομο και το τραμ, ενώ θα προσφέρει πρόσβαση στο The Ellinikon Sports Park, την Ολυμπιακή Πλατεία, το πάρκο γλυπτικής και τα ανοικτά αμφιθέατρα.

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα, προβλέπονται 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων, 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, τρεις μεγάλες παιδικές χαρές, κήποι, χώροι άθλησης και εκδηλώσεων, καθώς και λίμνη 21 στρεμμάτων με βάθος έως 3,5 μέτρα. Η αρχή έχει ήδη γίνει με το Experience Park, το οποίο έχει κερδίσει τη θέση του ως ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους αναψυχής της Αττικής. To The Ellinikon Park θα αναπτύσσεται και θα παραδίδεται σταδιακά στο κοινό τα επόμενα χρόνια.