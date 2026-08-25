Ξεχάστε για λίγο τη λευκή αμμουδιά και τα συνηθισμένα βότσαλα. Στην Κεφαλονιά, υπάρχει μια παραλία που ανατρέπει όλα όσα γνωρίζουμε, καθώς εδώ η φύση έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από… άλλο πλανήτη.

Ο λόγος για την παραλία Ξι, με τη βαθυκόκκινη και πορτοκαλί άμμο να συναντά το λευκό των επιβλητικών αργιλωδών βράχων, δημιουργώντας μια συγκλονιστική, απόκοσμη χρωματική αντίθεση. Η παραλία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από το Ληξούρι, ενώ το όνομά της το πήρε από τον όρμο που όταν τον βλέπεις από ψηλά, μοιάζει με το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, το Ξι.

Όμως, πέρα από τα χρώματα και την απόκοσμη ομορφιά της, θα τη λατρέψετε και για το γεγονός ότι εδώ μπορείτε να απολαύσετε ένα φυσικό σπα, και μάλιστα εντελώς δωρεάν, χάρη στην αργιλώδη λάσπη του εδάφους. Όσοι την έχουν επισκεφτεί, υποκύπτουν πάντα σε μία αργιλοθεραπεία, γνωστή εδώ και χιλιετίες ως μέθοδος ευεξίας και ομορφιάς.

Η παραλία Ξι είναι οργανωμένη με ρηχά νερά και για τον λόγο αυτό, αποτελεί ιδανική επιλογή και για οικογένειες με παιδιά που μπορούν να χαρούν το κολύμπι. Επίσης, εδώ έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα από τα πιο μαγευτικά και απόκοσμα ηλιοβασιλέματα.

Δείτε τις φωτογραφίες