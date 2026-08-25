Μια υπόθεση που ξεκίνησε από ένα βίντεο που τραβήχτηκε στο Central Park έχει προκαλέσει αναστάτωση στις προσωπικές ζωές δύο ανθρώπων αλλά και στη ροή μίας από τις πιο γνωστές δικηγορικές εταιρείες της Νέα Υόρκης.

Το περιστατικό αφορά τον 45χρονο παντρεμένο δικηγόρο, Νέιθανιελ Κάλμερτον, ο οποίος καταγράφηκε να φιλιέται με την 29χρονη συνάδελφό του, Κέλσι Μπόρεντσβαϊγκ, οδηγώντας τη γνωστή δικηγορική εταιρεία, Wachtell Lipton, σε εσωτερική έρευνα, ενώ σύμφωνα με πηγές ο Κάλμερτον αναμένεται πλέον να αποχωρήσει από την εταιρεία.

Ο Κάλμερτον βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε άδεια, καθώς η δικηγορική εταιρεία διερευνά τη σχέση του με την 29χρονη συνεργάτιδά του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Παρότι η αποχώρησή του από την εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη, η εργασιακή του κατάσταση δεν έχει επισήμως αλλάξει από τον Ιούλιο. Τυπικά, εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος στη Wachtell και παραμένει σε άδεια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν συνεχίζει να αμείβεται κατά τη διάρκειά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, θεωρείται πλέον θέμα χρόνου να διακόψει οριστικά την επαγγελματική του σχέση με τη Wachtell. Το πότε ακριβώς θα γίνει επίσημη η αποχώρησή του παραμένει άγνωστο, όπως επίσης άγνωστες είναι και οι συνέπειες που θα έχει η 29χρονη.

Ο Κάλμερτον και η Μπόρεντσβαϊγκ έγιναν γνωστοί μέσα σε μία νύχτα τον περασμένο μήνα, όταν ένα βίντεο που αναρτήθηκε χωρίς τη θέλησή τους στο TikTok, τους δείχνει να φιλιούνται σε παγκάκι στο Central Park.

Οι συνέπειες ήταν άμεσες για τον Κάλμερτον, ο οποίος ετοιμαζόταν να παραιτηθεί από τη Wachtell μαζί με τον γνωστό δικηγόρο, Μπιλ Σάβιτ, και μια ομάδα κορυφαίων δικηγόρων της εταιρείας, προκειμένου να προσληφθούν στη δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn. Ωστόσο, η Gibson Dunn ακύρωσε την προγραμματισμένη πρόσληψη του Κάλμερτον μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η αμηχανία που προκάλεσε το περιστατικό. Ο Κάλμερτον κατείχε θέση στελέχους στη Wachtell, ενώ η Μπόρεντσβαϊγκ ήταν νεότερη συνεργάτιδά του στο τμήμα δικαστικών υποθέσεων, γεγονός που σήμαινε ότι υπήρχε σχέση επαγγελματικής ιεραρχίας μεταξύ τους, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρείας, απαγορεύεται.

Η επικείμενη αποχώρηση του Κάλμερτον αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στο ισχυρό τμήμα δικαστικών υποθέσεων της Wachtell, όπου εργάζονταν και οι δύο. Στο ίδιο τμήμα βρίσκονταν δικηγόροι που εκπροσωπούσαν την OpenAI και τον CEO της, Σαμ Άλτμαν, στη δικαστική διαμάχη με τον Έλον Μασκ.

NYC lawyer caught canoodling with colleague in Central Park placed on leave: report https://t.co/ljIR9RKRGi pic.twitter.com/iSgBb2Gjiw — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Ήταν οι μόνοι που είχαν σχέση με άτομο της εταιρείας;

Ο 63χρονος Μπιλ Σάβιτ είχε βοηθήσει στην επιτυχημένη υπεράσπιση της OpenAI, προτού αποχωρήσει τον περασμένο μήνα από τη Wachtell μαζί με πέντε ακόμα στελέχη -Σάρα Έντι, Ανίθα Ρέντι, Ράνταλ Τζάκσον, Ράιαν ΜακΛίοντ και Μπραντ Γουίλσον- για να μετακινηθούν στο γραφείο της Gibson Dunn στη Νέα Υόρκη. Ο Κάλμερτον αναμενόταν να ακολουθήσει την ίδια πορεία, όμως το περιστατικό στο Central Park ανέτρεψε τα σχέδιά του.

Η αποχώρηση του Σάβιτ αποκάλυψε και μια ακόμα ερωτική σχέση μέσα στην ίδια ομάδα, αφού ο Σάβιτ και η Έντι διατηρούσαν ερωτική σχέση την περίοδο που εργάζονταν μαζί στη Wachtell.

Η σχέση τους ξεκίνησε, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, αφού ο Σάβιτ είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, τη σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, Ναζάκ Σάβιτ. Η Έντι ήταν επίσης διαζευγμένη εδώ και περίπου μία δεκαετία και δεν βρισκόταν σε θέση υφισταμένης του Σάβιτ. Αυτό έχει σημασία, καθώς στην περίπτωση του Σάβιτ δεν υπήρχε η ίδια σχέση επαγγελματικής ιεραρχίας που υπήρχε στην περίπτωση του Κάλμερτον με την Μπόρεντσβαϊγκ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, η Wachtell δεν είχε τότε κανονισμό που να απαγορεύει τις συναινετικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, κάτι που εξηγεί γιατί η σχέση του Σάβιτ και της Έντι δεν είχε αντίστοιχες επαγγελματικές συνέπειες.

Η σχέση τους έληξε στα τέλη του περασμένου μήνα, περίπου την ίδια περίοδο που αποχώρησαν από τη Wachtell και μετακινήθηκαν στην Gibson Dunn.

Η μετακίνηση του Σάβιτ στην Gibson Dunn συνοδεύτηκε μάλιστα από ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό πακέτο. Νομικές πηγές υποστήριξαν ότι η ανταγωνιστική εταιρεία τού εγγυήθηκε 96 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τριών ετών, δηλαδή περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Ωστόσο, άνθρωπος που γνωρίζει την υπόθεση και βρίσκεται στο περιβάλλον του Σάβιτ αμφισβήτησε έντονα το συγκεκριμένο ποσό, υποστηρίζοντας ότι «δεν πλησιάζει καν» την πραγματικότητα, σύμφωνα με τη New York Post.