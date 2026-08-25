Η μεγάλη μάχη για ένα από τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League κρίνεται ζωντανά στο MEGA, σε μια ευρωπαϊκή βραδιά με πρωταγωνίστρια την ΑΕΚ.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει απευθείας από την «Allwyn Arena» τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι. Μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια και, μπροστά στο κοινό της, θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στ’ αστέρια, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00, το Pre-Game του MEGA βάζει τους τηλεθεατές στο κλίμα της αναμέτρησης, με τα τελευταία νέα, την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων και όλη την επικαιρότητα πριν από τη σέντρα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game, με αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλο το ρεπορτάζ από το «τρίτο ημίχρονο» και την εικόνα από τις ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση στηLeague Phase.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Όσα συμβαίνουν στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, παίζουν και φέτος στο MEGA!

Δείτε το trailer: