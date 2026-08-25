Οι αγώνες για τα προκριματικά του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (25/8).

Η ώρα για να γίνουν γνωστές όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης έφτασε, με τις πρώτες ρεβάνς των play off να διεξάγονται την Τρίτη (25/8).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Action 24 Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλένθια – Μπέτις LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίντσερ – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ