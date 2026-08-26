Το «φως» της δημοσιότητας είδε το νέο τρέιλερ για την επιστροφή του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, ενόψει της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Στο βίντεο που είναι ιδιαιτέρως χιουμοριστικό, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε με καπέλο και κρατούσε καλάμι ψαρέματος. Την ώρα που περιμένει να τσιμπήσει κάποιο ψάρι, οι άνθρωποι γύρω του τον αναγνωρίζουν και αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν τελικά αποφάσισε να αφήσει την τηλεόραση και να γίνει ψαράς.

Μάλιστα, μία γυναίκα τον ρωτάει για να μάθει εάν το «Πρωινό» έφτασε στο τέλος του, με τον Γιώργο Λιάγκα να την αφήνει αρχικά να πιστέψει πως πράγματι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, όλα ανατρέπονται. Ο Γιώργος Λιάγκας κοιτάζει την κάμερα και ανακοινώνει την επιστροφή του «Πρωινού», λέγοντας: «Μην ψαρώνετε. Επιστρέφουμε».