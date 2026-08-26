Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (26/8).
Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει ισόπαλο χωρίς γκολ, όλα θα κριθούν στην Allwyn Arena σε ό,τι αφορά την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:45 Action 24 Τότεναμ – Τσάρλτον Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίκινγκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λιόν – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας UEFA Champions League
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ